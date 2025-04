Heat e Mavericks vencem e avançam em busca de vaga nos playoffs da NBA

"Estamos apenas na metade do caminho", disse o técnico Erik Spoelstra. "Não pudemos nos dar ao luxo de ter um jogo e depois estarmos automaticamente classificados. Os rapazes se sentem muito bem com essa vitória e se dedicaram muito a ela. Isso não é algo que possa acontecer da noite para o dia. Sinto que algumas coisas boas estão acontecendo nas últimas semanas."

A partida entre Heat e Hawks está marcada para sexta-feira, em Atlanta. O vencedor entrará nos playoffs e já sabe quem enfrentará na primeira rodada: o Cleveland Cavaliers, primeiro colocado da Conferência Leste e dono da segunda melhor campanha da temporada regular.

Em outro jogo da noite desta quarta, o Dallas Mavericks não se intimidou com a torcida contra e eliminou o Sacramento Kings. Agora a ex-equipe de Luka Doncic precisa vencer mais uma para entrar nos playoffs. O rival será o Memphis Grizzlies, derrotado pelo Golden State Warriors no início do play-in. A partida também será disputada na sexta, na casa do rival.

Nesta quarta, Anthony Davis liderou os Mavericks. O jogador, trocado por Doncic no início do ano, foi o maior pontuador da equipe texana, com 27 pontos. Anotou ainda nove rebotes. Klay Thompson contribuiu com 23 pontos. Pelos Kings, DeMar DeRozan foi o cestinha do confronto, com 33 pontos. Zach LaVine ajudou com 20.

A NBA não contará com jogos na noite desta quinta-feira. E retomará as ações na sexta, com as últimas partidas do play-in. No sábado, começam os playoffs.