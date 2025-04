Guarani tenta quebrar tabu contra o Brusque para desencantar na Série C

O Guarani entra em campo no próximo domingo, às 19h, com uma missão clara: conquistar a primeira vitória nesta edição da Série C do Campeonato Brasileiro e, de quebra, encerrar uma sequência negativa fora de casa. O adversário da vez é o Brusque, em duelo marcado para o gramado sintético do estádio Augusto Bauer, na cidade catarinense.

A partida promete ser decisiva para o time paulista, que vem de derrota na estreia diante do Maringá por 3 a 2, no estádio Brinco de Ouro. Com isso, a equipe acumula seis jogos consecutivos sem vencer na temporada, seu pior momento em 2025. A última vitória do Guarani aconteceu ainda no Paulistão, no dia 6 de fevereiro, quando goleou o Água Santa por 4 a 0.

Além da má fase atual, o Guarani carrega dois tabus importantes que deseja quebrar no duelo contra o Brusque. O primeiro é a sequência de nove jogos sem vencer como visitante, com sete derrotas e dois empates desde o último triunfo fora de casa, um 1 a 0 no dérbi com a Ponte Preta, em outubro de 2024.