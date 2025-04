Goiás e CRB defendem 100% em noite com seis jogos na Série B

A terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será finalizada em grande estilo nesta quinta-feira, com nada menos do que seis partidas. Goiás e CRB venceram as duas até agora e defendem aproveitamento impecável, com direito a clássico. Os paulistas Botafogo e Ferroviária também entram em campo.

O Goiás venceu o Amazonas por 1 a 0 na estreia em casa e depois superou o Operário-PR, por 2 a 1, fora, chegando a seis pontos. Às 19h, faz o clássico diante do Vila Nova no Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). O adversário começou com derrota para o Coritiba, por 1 a 0, fora, mas se recuperou ao bater o Paysandu por 1 a 0 em casa.

O CRB também começou muito bem a competição, ao vencer Chapecoense, por 1 a 0, em casa, e Athletic-MG, por 2 a 1, fora. O time entra em campo às 20h no Rei Pelé, em Maceió (AL), onde enfrenta o Volta Redonda, que perdeu as duas partidas, para Cuiabá e Novorizontino, ambas por 1 a 0.