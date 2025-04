Bets estão em todos os times da Série A e injetam milhões em patrocínio e até contratações

Alvo de críticas por parte do técnico do Flamengo, Filipe Luís, as casas de apostas estabeleceram um raro domínio no futebol brasileiro nos últimos anos. As bets aparecem nos uniformes de todos os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, marcam presença também na segunda divisão, batizam nome de estádios tradicionais do País e ajudam os times até na contratação de jogadores de peso.

Um número confirma a importância que as casas de apostas conquistaram no futebol nacional. Somente com o patrocínio das bets, os clubes brasileiros devem faturar cerca de R$ 1 bilhão neste ano, somados os valores de todas as 20 equipes da primeira divisão. Destas, 18 contam com casas de apostas como patrocinadores master no Brasileirão.

Apenas o estreante Mirassol e o Red Bull Bragantino não carregam o nome "bet" em seu principal espaço no uniforme. Mas têm casas de apostas estampadas em suas camisas em menor destaque. No caso do time de Bragança Paulista, o principal apoiador é a própria empresa de energéticos, que batiza o nome do clube.