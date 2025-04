Abel cita Guardiola e Ancelotti e ironiza: 'Parece que eu e o Palmeiras temos que ganhar todas'

O português afirmou se orgulhar de manter o time competitivo, ainda que as taças não venham em profusão como antes. "O Palmeiras está sempre competindo. Ano passado, competimos na Copa do Brasil e fomos eliminados pelo campeão. Competimos na Libertadores e fomos eliminados pelo campeão. Fomos até a última rodada e perdemos o campeonato em casa para o Botafogo. O Palmeiras está lá, vamos ser verdadeiros."

Vice-líder do Brasileirão, com os mesmos 10 pontos do Flamengo, mas em desvantagem por causa do saldo de gols, o Palmeiras emendou a quinta vitória seguida na temporada, a terceira no Brasileirão. Trata-se do melhor momento do time em 2025.

A equipe volta a jogar no domingo, quando encara o Fortaleza às 18h30, no Castelão, pela quinta rodada do Brasileirão.