Vini Jr. supera Ronaldo e se torna o brasileiro com mais gols na história do Real Madrid

O terceiro colocado no ranking de brasileiros com mais gols pelo clube é outro que ainda está na ativa: Rodrygo. O atacante revelado pelo Santos tem 68 e empatou com Roberto Carlos na temporada de 2024-25, tendo agora mais sete rodadas no Campeonato Espanhol, a final da Copa do Rei contra o arquirrival, Barcelona, e o Mundial de Clubes para ultrapassar o lateral-esquerdo.

Após a eliminação na Liga dos Campeões, o Real Madrid volta suas atenções para a liga e copa nacional. A equipe de Carlo Ancelotti, que pode ganhar mais força na seleção brasileira com a eliminação, ocupa a segunda colocação na tabela, a quatro pontos do Barcelona, com 21 ainda a serem disputados. O próximo jogo do clube será contra o Athletic Bilbao, no domingo, às 16h no horário de Brasília.

VINÍCIUS JÚNIOR NOS 10 BRASILEIROS COM MAIS GOLS PELO REAL MADRID:

Vinícius Júnior - 105 gols

Ronaldo - 104 gols

Rodrygo - 68 gols