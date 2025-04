Trump processa Maine por não proibir atletas transgêneros em esportes femininos

O governo Trump anunciou um processo nesta quarta-feira contra o departamento de educação do Estado do Maine por não cumprir a pressão do governo para proibir a participação de atletas transgêneros em esportes femininos, aumentando uma disputa sobre se o Estado está cumprindo uma lei federal que proíbe a discriminação na educação com base no sexo.

A ação judicial ocorre após semanas de disputa entre o governo republicano e a governadora democrata Janet Mills, que levou a ameaças de corte de financiamento federal crucial e a um confronto na Casa Branca, quando ela disse ao presidente: "Nós o veremos no tribunal".

A procuradora-geral Pam Bondi anunciou a ação legal em uma coletiva de imprensa em Washington ao lado da ex-nadadora da Universidade de Kentucky Riley Gaines, que se tornou a imagem pública da oposição aos atletas transgêneros.