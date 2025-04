Swiatek vence em estreia no saibro na temporada em Stuttgart; Stefani avança nas duplas

Dominante no saibro nas últimas temporadas, a tenista polonesa Iga Swiatek estreou na terra batida nesta temporada com uma boa vitória, nesta quarta-feira, em Stuttgart, na Alemanha. A número dois do mundo superou a croata Jana Fett, 153ª do ranking, por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Nas duplas, Luisa Stefani avançou às semifinais.

No torneio alemão, de nível WTA 500, Swiatek busca o tricampeonato, após ser campeã em 2022 e 2023. No ano passado, foi eliminada na semifinal. De quebra, a polonesa espera reduzir a grande distância para a líder do ranking, a belarussa Aryna Sabalenka, rumo a Roland Garros, onde defenderá o tricampeonato, no próximo mês.

Cabeça de chave número dois, Swiatek estreou diretamente na fase de oitavas de final. Nas quartas, terá pela frente a vencedora do confronto entre a americana Emma Navarro, sétima cabeça de chave e algoz da brasileira Beatriz Haddad Maia na primeira rodada, e a letã Jelena Ostapenko.