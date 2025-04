Seleção brasileira vai jogar na Neo Química Arena contra o Paraguai em junho

A CBF voltou a se entender com o Corinthians depois de deixar de usar o CT do clube em outubro do ano passado por atrito gerado em razão da mudança de data da segunda partida da semifinal da Copa do Brasil. Na ocasião, a seleção acabou usando a Academia de Futebol, CT do Palmeiras.

A última partida da seleção na casa do Corinthians ocorreu em novembro de 2021. Quando os comandados do técnico Tite venceram a Colômbia por 1 a 0 e confirmaram a vaga na Copa do Mundo do Catar. O gol do jogo foi de Lucas Paquetá.

O Brasil ocupa o quarto lugar das Eliminatórias e a próxima Data Fifa será decisiva para os planos da seleção. Antes de enfrentar os paraguaios, a equipe viaja para pegar o Equador, no dia 5 de junho, em Quito. O local do duelo ainda não está definido.