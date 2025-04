Red Bull Bragantino tenta embalar no Brasileirão diante do lanterna Sport

Na lanterna do Campeonato Brasileiro e ainda sem vencer na competição, o Sport recebe o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, às 19h, na Ilha do Retiro, no Recife, pela quarta rodada. O confronto marca um novo capítulo de um histórico equilibrado, mas que tem favorecido os paulistas nos últimos anos.

O retrospecto geral entre os times soma 21 partidas, com dez vitórias do Sport, seis empates e cinco triunfos do Bragantino. No entanto, o time pernambucano não vence o rival desde 2019, quando ainda disputavam a Série B. Desde então, o domínio tem sido do time paulista.

Neste Brasileirão, o Sport amarga o pior início entre os 20 clubes. A equipe estreou com empate por 1 a 1 diante do São Paulo, mas depois sofreu duas derrotas seguidas: 2 a 0 para o Palmeiras no Allianz Parque e 3 a 1 para o Vasco em São Januário. Com apenas um ponto conquistado, ocupa a 20ª colocação e precisa urgentemente de uma reação para sair da zona de rebaixamento.