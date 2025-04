Palmeiras vai ao Sul para se consolidar no topo e tentar quebrar invencibilidade do Inter

Dois dos postulantes ao título do Brasileirão, Internacional e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira. No Beira-Rio, o duelo pode servir de demonstração de força de gaúchos, apontados como o time do melhor futebol do País, e paulistas, sempre competitivos e brigando no topo. A bola rola às 19h30 para o duelo, válido pela quarta rodada.

O Palmeiras jogará animado após ser protagonista de sua melhor apresentação no ano, com vitória convincente por 2 a 0 sobre o Corinthians, no dérbi disputado no último sábado. A vitória levou a equipe de Abel Ferreira à vice-liderança, com os mesmos sete pontos do líder Flamengo.

O Inter está em sexto, com cinco pontos, e não perdeu um jogo sequer em 2025. São 17 partidas seguidas sem derrota. O último revés foi o 3 a 0 sofrido para o Fortaleza na rodada derradeira do Brasileirão de 2024.