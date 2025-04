Palmeiras mostra força, derruba invencibilidade do Internacional de 17 jogos

Dois dos postulantes ao título do Brasileirão, Internacional e Palmeiras fizeram bom jogo nesta quarta-feira no Beira-Rio, onde quem sorriu no final foi o time paulista, que emendou a quinta vitória seguida na temporada, a terceira no Brasileirão. O atacante uruguaio Facundo Torres definiu o triunfo com gol na segunda etapa e pôs os paulistas no topo da tabela.

O Palmeiras chega aos 10 pontos, fruto de três vitórias e um empate em quatro jogos. É um dos times ainda invictos na competição. Invicto não está mais o Inter, que viu ruir uma sequência de 17 partidas sem derrota. A equipe gaúcha, que era a única que não havia sido derrotada em 2025, soma cinco pontos.

No Beira-Rio, o duelo foi importante para o Palmeiras demonstrar força e provar que deve ser mesmo, mais uma vez, postulante ao título brasileiro. Também serviu para consolidar a reação e a evolução na temporada, com apresentações consideravelmente melhores que as protagonizadas no Estadual.