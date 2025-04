Mirassol goleia Grêmio em jogo histórico, vence a primeira na Série A e ouve 'olé' da torcida

Em busca de sua primeira vitória na elite do futebol brasileiro, o Mirassol teve um começo dos sonhos diante do Grêmio. Com apenas dois minutos de jogo, o time paulista abriu o placar e incendiou a torcida presente no José Maria de Campos Maia. Danielzinho encontrou Daniel Borges na intermediária, o lateral cortou para o meio e, com a canhota, acertou um chute indefensável no ângulo, marcando um golaço.

O Grêmio tentou reagir rapidamente e chegou a comemorar um pênalti marcado sobre João Pedro. No entanto, após revisão do VAR, a arbitragem anulou a penalidade. Do outro lado, o Mirassol teve sua chance na marca da cal: Tiago Volpi cometeu falta em Gabriel dentro da área, e o árbitro não teve dúvidas ao apontar para o pênalti. Reinaldo, ex-jogador gremista, bateu firme e ampliou o placar para o time da casa.

Ainda antes do intervalo, o Mirassol teve a chance de transformar a vantagem em goleada. Reinaldo, novamente decisivo, deu belo passe para Fabrício Daniel, que bateu de primeira e viu a bola passar rente à trave, assustando Tiago Volpi. Com intensidade, eficiência nas finalizações e uma postura corajosa, o Mirassol deixou o campo ao fim da primeira etapa com o placar favorável.

Na volta do intervalo, o Mirassol adotou uma postura mais cautelosa, recuando suas linhas e dificultando as ações ofensivas do Grêmio. Com pouca inspiração e espaço, o time gaúcho demorou a criar chances reais de perigo. A primeira boa chegada aconteceu apenas aos 23, quando Alysson recebeu na entrada da área e arriscou de canhota. A bola desviou na zaga do Mirassol e saiu pela linha de fundo.

O Grêmio continuou atacando. Edenílson colocou no primeiro pau e contou com a má saída de Alex Muralha. Jemerson apareceu no alto, testou firme e carimbou o travessão, levando perigo ao gol do time paulista. Após o susto, o Mirassol subiu as linhas e fez o terceiro em cobrança de falta de Reinaldo.

O time gaúcho ainda esboçou uma reação aos 34, quando Braithwaite aproveitou erro de saída de bola do Mirassol. Daniel Borges tentou recuar e entregou nos pés do atacante gremista, que dominou na entrada da área e tocou por cobertura, encobrindo Alex Muralha para marcar um belo gol e diminuir a vantagem.