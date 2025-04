Martinelli festeja gol da vitória do Arsenal e mira duelo com o PSG: 'Manter os pés no chão'

Se os holofotes estavam voltados para Vinicius Júnior, Rodrygo e Endrick em uma possível reviravolta do Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões, foi outro brasileiro, Gabriel Martinelli, que silenciou o lado espanhol do estádio Santiago Bernabéu, nos acréscimos, e consolidou a classificação do Arsenal às semifinais da competição com o gol da vitória por 2 a 1.

Após o apito final, o atacante festejou o tento e exaltou a qualidade da equipe inglesa, mas alertou que o time comandado por Mikel Arteta precisará manter a humildade para passar pelo Paris Saint-Germain e alcançar a sonhada final continental, o que não acontece desde 2005/06.

"Sabemos que é um sonho para qualquer jogador chegar à semifinal da Liga dos Campeões, então estamos muito felizes, mas vamos manter os pés no chão e continuar trabalhando, porque sabemos que ainda não conquistamos nada", afirmou Martinelli. "Estamos confiantes, conhecemos as nossas qualidades, conhecemos a equipe que temos e vamos em frente."