João Fonseca é elogiado por ex-treinador de Serena Williams: 'Promissor'

O renomado técnico francês Patrick Mouratoglou, que treinou a multicampeã Serena Williams, afirmou em entrevista recente que o brasileiro João Fonseca é o atleta mais promissor da nova geração do tênis. O especialista destacou a autoconfiança do carioca e a boa estrutura que cerca o profissional.

"No quesito autoconfiança, acho que o Fonseca é excepcional. Mas não é só isso que conta, é preciso olhar também para a estrutura que estão construindo ao redor dele, o estilo de jogo, que obviamente não pode ser deixado de lado, a capacidade de evitar lesões, a qualidade física, os pontos fracos… Na minha opinião, hoje, o jogador com o maior potencial de todos é o Fonseca. Ele progride muito mais rápido do que todos os outros. E isso é sempre um sinal muito, muito importante", disse ao canal Eurosport.

Ele também comparou os jovens da nova geração, incluindo o atual número 59 no ranking da ATP, com o lendário Novak Djokovic, maior vencedor de Grand Slam da história. Para ele, a crença que os novos competidores possuem em si mesmos lembra o sérvio no início de carreira.