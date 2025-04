Guarani confirma presença na Copa Paulista de 2025 em busca de vaga na Copa do Brasil

Fora do mata-mata do Paulistão e de olho no calendário de 2026, o Guarani vai disputar a Copa Paulista neste segundo semestre. A confirmação veio durante o Conselho Técnico da competição. O torneio está previsto para começar em 15 de junho e garante ao campeão a escolha entre vaga na Série D ou na Copa do Brasil do ano seguinte.

O time bugrino está no Grupo 3 ao lado de Paulista, Primavera, Rio Branco, São Bento e XV de Piracicaba. A presença na competição estadual reforça a meta do clube campineiro de voltar à Copa do Brasil, torneio que não disputa desde 2022.

Com cinco das seis vagas da Federação Paulista (FPF) na Copa do Brasil sendo definidas via Paulistão, a Copa Paulista se tornou o plano A do Guarani. O campeão da competição estadual escolhe entre disputar a quarta divisão nacional ou a Copa do Brasil.