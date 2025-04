Flamengo volta ao Maracanã diante do Juventude na briga direta pela liderança do Brasileirão

O Flamengo volta ao Maracanã, diante de sua torcida, nesta quarta-feira, para enfrentar o Juventude a partir das 21h30 pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Desde já na condição de líder e projetando buscar o título da temporada. Com sete pontos, divide a ponta com o Palmeiras, enquanto o time gaúcho tem seis pontos, em terceiro lugar, por ter conquistado duas vitórias como mandante.

O reencontro com a torcida vai servir ao Flamengo para se redimir da inesperada derrota por 2 a 1 para o Central Córdoba, na semana passada pela Libertadores. Em campo, o time já se reabilitou, ao vencer por 2 a 0 o Grêmio, em Porto Alegre. Além disso, na segunda rodada fez 2 a 1 no Vitória, em Salvador (BA).

Em Caxias do Sul (RS), o Juventude venceu por 2 a 1 o Ceará e também se reabilitou da derrota fora de casa, por 2 a 0, para o Botafogo. Na estreia tinha vencido também por 2 a 0 o Vitória.