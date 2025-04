Em jogo nervoso, Coritiba e Novorizontino empatam sem gols pela Série B

No duelo dos postulantes ao acesso, Coritiba e Novorizontino fizeram um jogo nervoso, com muitas faltas e discussões acaloradas, principalmente na primeira etapa., porém o placar não foi movimentado no Couto Pereira, com a dupla ficando no empate sem gols nesta quarta-feira, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paulista teve dois jogadores expulsos: Dantas e Patrick Brey, um em cada tempo, e ainda um pênalti desperdiçado de Robson.

Com o placar, o Coritiba perdeu a chance de se manter na liderança, chegando a sete pontos, empatado com o Cuiabá e podendo ver Goiás e CRB se isolarem na ponta. Já o Novorizontino soma cinco pontos e ocupa a sétima colocação.

A primeira etapa foi de muita intensidade e divididas fortes, deixando o jogo nervoso e faltoso. A primeira grande chance saiu do lado do Novorizontino, em chute de Matheus Frizzo de longe. A resposta do Coritiba veio de Bruno Melo, também de fora da área.