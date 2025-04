Dupla mira 1ª vitória da Ponte Preta na Série C: 'Colocar favoritismo em campo'

O empate da Ponte Preta na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro, diante do Figueirense, por 1 a 1, foi visto como um bom resultado no elenco. Entretanto, todos entendem que o ponto conquistado será mais valorizado se o time vencer seu primeiro jogo em casa, diante do Retrô-PE.

A partida terá um desafio a mais, pois o time paulista não contará com sua torcida. O clube foi punido após briga entre torcedores e Polícia Militar em outubro de 2024, quando a Ponte Preta perdeu por 1 a 0 para o Guarani pela Série B.

O zagueiro Wanderson, que estreou na Ponte Preta diante do Figueirense, agradeceu a confiança e pediu para que o time coloque o favoritismo dentro de campo. "Agradecer a confiança da Ponte Preta e desde já temos que retribuir. É um clube grande e que vai brigar pelo acesso e título da competição. Mas temos que colocar esse favoritismo dentro de campo com muita responsabilidade."