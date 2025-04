Corinthians erra estratégia, é segurado pelo Fluminense e perde segunda seguida no Brasileirão

O Corinthians perdeu a segunda partida seguida pelo Campeonato Brasileiro, ao sofrer o revés de 2 a 0 para o Fluminense, nesta quarta-feira, em plena Neo Química Arena. Os cariocas priorizaram a defesa e conseguiram ser mais eficientes quando visitaram o ataque do time corintiano.

Quando Renê fez um golaço para abrir o placar, após primeiro tempo morno, Ramón Díaz preferiu colocar mais um atacante e perder as ações do meio de campo. Sem sucesso, o argentino ainda dobrou a aposta, com mais trocas. Foi o Fluminense que voltou ao gol, de pênalti, com Arias.

Os corintianos encerram a quarta rodada com duas derrotas, um empate e uma vitória. A equipe volta a campo já no sábado, novamente na Neo Química Arena, contra o Sport, pela quinta rodada, às 16h (de Brasília). Matheuzinho ficará fora, por ter levado o terceiro cartão amarelo nesta quarta-feira. Já o Fluminense, que chegou a nove pontos e se aproximou da liderança, recebe o Vitória, no Rio, no domingo, às 18h30.