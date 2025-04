Clube português usará camisa especial em homenagem à 1ª vitória de Ayrton Senna na F-1

O Estoril Praia prestará uma bela homenagem ao piloto brasileiro Ayrton Senna no próximo sábado, em duelo diante do Braga, válido pela 30ª rodada do Campeonato Português. O clube lançará uma camisa para celebrar a primeira vitória do tricampeão na Fórmula 1. O triunfo completará 40 anos na próxima segunda-feira e aconteceu no Circuito do Estoril, localizado em Cascais, em Portugal.

"Esta é a nossa homenagem a um ídolo atemporal, que há exatamente 40 anos fez história na nossa terra. No Circuito do Estoril. Até hoje Senna continua apaixonando milhões de fãs de Fórmula 1 e do esporte em geral, por todo o mundo", publicou a instituição.

O modelo fará alusão ao icônico capacete e às cores da Lotus usada por Senna, com a cor predominantemente preta e as tradicionais listras com as cores do Brasil em destaque. O meio-campista brasileiro Vinicius Zanocelo, ex-Santos e Fortaleza, foi um dos escolhidos para exibir a peça em um vídeo publicitário de apresentação.