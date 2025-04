Schumacher viaja de helicóptero à Suíça antes de nascimento de neta, diz jornal

"Bem-vinda ao mundo, Millie. Nossos corações estão mais cheios do que nunca. Somos mais do que abençoados em ter você em nossas vidas", escreveu Gina, por meio de suas redes sociais, no começo de abril. Millie nasceu em 29 de março, na Suíça, fruto do relacionamento da filha de Schumacher com Iain Bethke.

Além de acompanhar o nascimento da neta, o nome de Schumacher ganhou destaque nos últimos dias por uma aparição simbólica na Fórmula 1. Ele contou com o auxílio de Corinna para assinar um capacete que foi utilizado por Jackie Stewart, lenda escocesa da Fórmula 1, durante uma volta simbólica Grande Prêmio do Bahrein neste domingo.

"É maravilhoso que Michael tenha podido assinar o capacete para essa causa tão nobre, relacionada a uma doença que ainda não tem cura", declarou Stewart, que aos 85 anos segue ativo em campanhas sociais. "Sua mulher o ajudou, e agora o capacete conta com a assinatura de todos os campeões ainda vivos."

Aos 56 anos, Schumacher vive recluso, sob cuidados intensivos e com informações restritas a um círculo íntimo. Desde que bateu a cabeça em uma descida de esqui em Meribel, sua condição de saúde é mantida sob absoluto sigilo. A família optou por preservar sua privacidade.

Por isso, pouco se sabe sobre como se encontra Michael Schumacher. Algumas das informações mais recentes indicam que, atualmente, o piloto não consegue mais falar. "Lamento que hoje falemos dele como se estivesse morto. Ele não está morto, está lá, mas não consegue se comunicar", disse Pietro Ferrari, vice-presidente da empresa que leva seu sobrenome, em uma entrevista a um jornal italiano, em 2021.