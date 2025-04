'Médicos perguntam como consigo andar', diz campeão com a Itália sobre pernas tortas

O ex-lateral Gianluca Zambrotta, campeão mundial com a Itália, em 2006, e ex-jogador do Barcelona, carrega uma condição que torna suas pernas tortas, curvadas para fora. Aposentado desde 2014, o ex-atacante afirma que os médicos se surpreendem ao analisar seu caso, em que os joelhos se afastam um do outro com o passar do tempo - ele vai precisar passar por procedimento para cortar parte de seu osso.

"Com o tempo, minhas pernas ficaram arqueadas. Os médicos olham para mim e me perguntam como consigo andar. Durante minha carreira, não tive nenhuma lesão grave. Fiz três cirurgias nos meniscos internos. Atualmente, não tenho nem o esquerdo, nem o direito. Hoje, sou um modelo de laboratório para muitos cirurgiões", disse o italiano, em entrevista recente ao podcast Bsmt.

Aos 48 anos, Zambrotta iniciou sua carreira no Como, da Itália, e colecionou passagens por Juventus, Milan, Bari e Barcelona, antes de pendurar as chuteiras no Chiasso, na Suíça. "O problema piorou ao longo do tempo, devido à genética e à falta de menisco interno. Talvez devesse ter começado a trabalhar nisso antes", afirmou Zambrotta.