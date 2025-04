Marcos Rocha volta a treinar, mas sofre nova lesão e segue como baixa no Palmeiras

Ainda não será desta vez que o técnico Abel Ferreira voltará a contar com Marcos Rocha. O lateral-direito, que se recuperou recentemente de uma lesão, sofreu um novo problema físico e será desfalque na partida do Palmeiras contra o Internacional, nesta quarta, pela quarta rodada do Brasileirão.

O experiente jogador estava recuperado de uma lesão na coxa esquerda e foi para o treino desta terça, quando apresentou um outro problema físico: um edema na panturrilha esquerda. De acordo com informações do clube, o atleta de 36 anos seguiu um "cronograma individualizado" nesta terça.

Marcos Rocha chegou a ser relacionado pelo treinador e estava no banco de reservas no clássico com o Corinthians, no sábado, no Allianz Parque. Não foi para o jogo, apesar de apresentar boa condição física. Nesta terça, porém, a situação mudou. O time não apresentou um estimativa de tempo para sua recuperação.