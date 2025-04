Guarani oficializa contratação do atacante João Victor em definitivo

O Guarani oficializou nesta semana a contratação em definitivo do atacante João Victor. O novo vínculo do jogador já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, com validade até 30 de dezembro de 2028. A negociação envolveu a rescisão do antigo contrato de empréstimo, agora substituído por um acordo permanente com o clube campineiro.

A compra dos direitos do atleta foi conduzida pelo Conselho de Administração do Guarani em negociação com o Nova Iguaçu, clube que detinha os direitos econômicos de João Victor. Os valores não foram divulgados oficialmente, mas o clube do Rio de Janeiro foi recompensado financeiramente e deve manter uma porcentagem em caso de futura venda.

João Victor tem 12 partidas com a camisa do time bugrino na temporada, com um gol marcado e duas assistências. Aos 22 anos, o atacante vem ganhando espaço no elenco e é considerado uma peça de potencial pela comissão técnica. Ele já passou também pelo Red Bull Bragantino antes de chegar ao Guarani.