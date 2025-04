Flick valoriza retorno do Barcelona às semifinais da Liga após longa ausência: 'Fantástico'

O técnico alemão também reconheceu as dificuldades de sua equipe no confronto de volta das quartas de final, que contou com amplo domínio do Borussia Dortmund. Prevaleceu, porém, a goleada por 4 a 0 aplicada pelo time azul e grená no duelo de ida, na Espanha.

"Conheço o Borussia Dortmund muito bem, e hoje eles mostraram o quão bons eles são. Eles têm ótimos jogadores no ataque, com muita velocidade. Tivemos um pouco de dificuldade, mas no final, é resultado de dois jogos e conseguimos chegar às semifinais", disse Flick. "Não foi o nosso melhor dia, mas conseguimos a classificação, que era o objetivo."