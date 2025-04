Flamengo: Ministério da Fazenda libera Pixbet, patrocinadora master, a operar até 2030

A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, voltou a autorizar a Pixbet, patrocinadora master do Flamengo, e a FlaBet, casa de apostas oficial do clube, a operar no Brasil até 2030. A portaria, publicada no Diário Oficial da União (DOU), entra em vigor a partir desta terça-feira. Além destas, a Bet da Sorte, outra marca da Pixbet, também ganha autorização para operar no País.

A casa de apostas, junto com suas marcas, havia sido suspensa de funcionar no território nacional na última sexta-feira, por falta da documentação necessária. Semelhante ao imbróglio da Esportes da Sorte com o Corinthians no último ano, a empresa estaria proibida de publicizar sua marca na camisa do Flamengo e em outras ações enquanto não tivesse sua situação regularizada.

Com a portaria nº 806 da SPA, assinada por Regis Dudena, Pixbet, Flabet e Bet da Sorte voltam a ter sua licença autorizada no País. Na camisa do Flamengo, a Flabet é a marca escolhida a estampar o espaço frontal da camisa rubro-negra. A parceria econômica, fechada em 2023, deve resultar em pagamentos de R$ 470 milhões ao clube, até 2027.