Corinthians: Inquérito do caso Vai de Bet pode ser encerrado mesmo sem Augusto Melo depor

Nesta terça-feira, será a vez do ex-superintendente de marketing do Corinthians Sérgio Moura prestar depoimento. Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo, foi o primeira pessoa ligada ao clube a falar com a Polícia Civil. A oitiva durou aproximadamente três horas.

"Respondemos todas as perguntas e ficou esclarecido e comprovada a absoluta inocência do senhor Marcelo Mariano de todos os fatos que estão sendo apurados", afirmou Átila Machado, advogado de Marcelo Mariano, em conversa com jornalistas na saída da delegacia. "O processo está em sigilo e não podemos declinar esses fatos específicos, mas podemos falar com tranquilidade e com responsabilidade que tudo foi respondido e esclarecida a inocência do senhor Marcelo."

ENTENDA O CASO

Em janeiro de 2024, o Corinthians anunciou a Vai de Bet como patrocinadora máster, em um acordo de R$ 360 milhões por três anos de contrato. A casa de aposta rescindiu de maneira unilateral em junho, após vir à tona os repasses de parte da comissão pela Rede Media Social Ltda, intermediadora citada no contrato, para a Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda, suposta empresa "laranja" que está no nome de Edna Oliveira dos Santos, mulher de origem humilde que vive em Peruíbe, no litoral paulista. O clube realizou dois depósitos de R$ 700 mil cada à intermediária.

O CNPJ da Rede Media Social Ltda está no nome de Alex Fernando André, mais conhecido como Alex Cassundé, antigo membro da equipe de comunicação do presidente Augusto Melo. O contrato do Corinthians com a Vai de Bet previa o pagamento de 7% do montante líquido de cada parcela de patrocínio à intermediadora. Ou seja, 700 mil por mês ao longo de três anos, resultando em R$ 25,2 milhões ao fim do contrato.

Alex Cassundé prestou depoimento à Polícia Civil em 25 de junho e negou que tenha cobrado por sua parte na negociação. Ele disse que não conhecia a empresa até perguntar por "dicas de como encontrar uma empresa de bet" ao ChatGPT, inteligência artificial generativa da OpenAI. Foi a partir da resposta, segundo ele, que encontrou a Vai de Bet e chegou ao contato de um sócio da casa de apostas.