Corinthians: CAS marca audiências sobre condenação de R$ 55 mi por Garro e Torres

A segunda parcela venceu em maio de 2024, e a diretoria do clube mexicano acionou a Fifa para cobrar todas as parcelas restantes. Além do montante de prestações, que totalizam 4,5 milhões de dólares (R$ 26,4 milhões), a decisão prevê pagamento de 675 mil dólares (R$ 3,9 milhões) de multa pelo atraso e mais 18% de juros anuais, de maio de 2024 até a data do pagamento efetivo, que acrescentariam 810 mil dólares (R$ 4,7 milhões) ao total. Há também 30 mil dólares (R$ 176 mil) de multa à Fifa.

O clube alvinegro também se manifestou sobre o caso de Torres, em nota na qual confirmou o atraso no pagamento da segunda prestação ao time mexicano. "Diante do atraso no pagamento da segunda parcela, o Santos Laguna recorreu à FIFA, alegando que, conforme previsto no contrato, o não cumprimento de uma parcela resultaria no vencimento antecipado das demais. A FIFA então determinou o pagamento do saldo restante, além de multa contratual. O Corinthians, por sua vez, apresentou recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), buscando a suspensão da cobrança. O caso segue em análise e ainda está sob discussão", afirmou.