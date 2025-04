Zverev ganha em Munique após sequência ruim e perda da vice-liderança do ranking

Eliminado na primeira rodada do Masters 1000 de Montecarlo e amargando sequência de eliminações precoces, o alemão Alexander Zverev largou com boa vitória na busca do tricampeonato do Torneio de Munique, nesta segunda-feira, eliminando o perigoso francês Alexandre Muller.

No dia em que viu o espanhol Carlos Alcaraz o ultrapassá-lo na segunda colocação do ranking da ATP, Sasha entrou em quadra tentando provar que os tropeços fazem parte do passado e garantiu o triunfo diante da sua torcida com 6/4 e 6/1, apagando a recente derrota diante de Matteo Berrettini em Montecarlo na semana passada.

"Especialmente depois da derrota em Montecarlo e algumas derrotas em geral nos últimos meses, era importante entrar em quadra e ter uma performance como essa", celebrou Zverev. "Obviamente, quero voltar ao meu melhor tênis e me sair muito bem nos próximos torneios. Estou feliz com a minha vitória na primeira rodada e espero poder jogar melhor nas próximas partidas também e continuar aprimorando minha forma."