Técnico do Mirassol vê evolução e promete time mais eficiente contra o Grêmio

Ainda em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o técnico Rafael Guanaes destacou a consistência e o crescimento do seu elenco ao projetar o confronto diante do Grêmio, nesta quarta-feira, às 19h, no estádio José Maria de Campos Maia, pela quarta rodada da competição. A equipe vem de um empate por 1 a 1 com o Bahia, em Salvador.

"O grupo está estreando na Série A e vem desempenhando. Pegar times de Libertadores e com grandes nomes, não é fácil. A equipe vem sendo consistente. Vamos nos tornar mais eficientes e crescer coletivamente. É um bom início, apesar de não ter vencido. Estamos em uma boa direção e vamos conquistar resultados positivos em breve", afirmou o treinador.

Guanaes também citou a necessidade de corrigir detalhes, especialmente na parte defensiva, e aumentar a concentração nos momentos finais de cada tempo. Segundo ele, isso pode ser determinante em partidas equilibradas como a que se aproxima.