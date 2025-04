Suárez revela que Messi 'está focado e com gana' de disputar Copa de 2026

Assim que desencantou e conquistou o tão almejado título mundial com a seleção da Argentina, em 2022, no Catar, Lionel Messi revelou que estava com a carreira completa e que aquela era sua última Copa - esteve em 2006, 2010, 2014 e 2018. Neste segunda-feira (14), o uruguaio Suárez surpreendeu ao dizer que o camisa 10 está "focado e com gana" de jogar na competição de 2026.

A Argentina é a única seleção da América do Sul já garantida para a Copa de 2026, nos Estados unidos, México e Canadá. E Messi estará com 39 anos quando ela acontecer, no meio do próximo ano. Como briga pelo recorde de aparições com Cristiano Ronaldo - ambos seriam os únicos em seis edições - é possível realmente que o argentino mude sua opinião.

Suárez fez a revelação em entrevista ao jornal Ovación, do Uruguai, no qual falava sobre fim de carreira. Quando dizia não estar preparado para a aposentadoria ainda e prever mais temporadas no Inter Miami, surgiu o nome do argentino, companheiro de clube, e ele revelou que ambos conversam sobre o tema.