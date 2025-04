São Paulo soma 8 jogos sem vencer e inicia Brasileirão com um gol e perto da zona da degola

Após o 1 a 1 com o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo chegou a seu terceiro empate consecutivo nesta temporada e ampliou para oito jogos sem vitória na competição, somando aos resultados na reta final do Brasileirão de 2024. Com apenas um gol marcado na edição de 2025 - justamente no duelo deste domingo -, a equipe de Luis Zubeldía se vê próxima da zona do rebaixamento após três rodadas.

Desde novembro de 2024, contra o Athletico-PR, o São Paulo não vence pelo Brasileirão. Foram cinco jogos na reta final da última temporada, com dois empates e três derrotas. Na última rodada, o revés diante do Botafogo ajudou a equipe carioca a sacramentar o título nacional, mesmo sem o tropeço do Palmeiras, diante do Fluminense, no último jogo do Brasileirão.

Neste ano, no entanto, os três empates consecutivos (0 a 0 contra Sport e Atlético-MG, e 1 a 1 diante do Cruzeiro), somam-se à pressão sobre o argentino Luis Zubeldía. Na última quinta-feira, o São Paulo chegou a abrir 2 a 0 de vantagem sobre o Alianza Lima, do Peru, mas cedeu o empate, ao sofrer dois gols na reta final. Contra o Cruzeiro, novamente esteve à frente do placar, mas não conseguiu assegurar a vitória. Ferreirinha foi responsável pelos últimos três gols da equipe.