Santos vê dois nomes 'na frente' para possível novo técnico do clube; veja bastidores

Durou 103 dias o trabalho de Pedro Caixinha no comando técnico do Santos. A demissão do treinador foi anunciada justamente no aniversário de 113 anos do clube, nesta segunda-feira. Agora, o número de possibilidades para ocupar o cargo vazio é indefinido, mas, conforme apurou o Estadão, dois são os que "saem na frente" na preferência da direção santista.

Há um entendimento de que o "fator Neymar" pode pesar na decisão. A predileção do camisa 10 seria por Tite, que o comandou na seleção brasileira por dois ciclos de Copa do Mundo. O treinador está livre no mercado desde que foi demitido do Flamengo, em 30 de setembro.

Desde então, Tite aguardou propostas do mercado europeu. Ele chegou a excursionar pela Europa, junto do filho e auxiliar Matheus Bachi e do empresário Gilmar Veloz. Não houve, contudo, um encaminhamento por lá. No Brasil, o Grêmio e o Botafogo procuraram o treinador, também sem acordo.