Santos se aproxima de acordo com a WTorre por nova Vila Belmiro e empolga Marcelo Teixeira

O presidente Marcelo Teixeira aproveitou a comemoração dos 113 anos do Santos, nesta segunda-feira, para revelar o encaminhamento entre o clube e a WTorre para a construção da nova Vila Belmiro. As declarações sobre a arena aconteceram durante cerimônia realizada no Monte Serrat, importante ponto turístico da Baixada Santista.

"Sobre a nova arena, uma importante informação. O Santos definiu o documento oficial, já assinou todas as partes, Santos e WTorre. Este documento está formalizado. Faremos uma entrevista coletiva específica para minuciar e detalhar todas as questões inerentes à nova arena e a parceria com a WTorre", declarou o dirigente.

Empolgado, o mandatário disse que o "documento oficial" já estava assinado. No entanto, segundo apurou a reportagem do Estadão, o documento assinado foi uma atualização do Memorando de Intenções (MOU). O contrato final ainda passará por fase de assinaturas.