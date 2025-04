Santos demite Pedro Caixinha após terceiro jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro

Em pleno aniversário, o Santos reagiu à recente entrada na zona de rebaixamento do Brasileirão. Nesta segunda-feira, a direção do time anunciou a demissão do treinador Pedro Caixinha, após a derrota para o Fluminense por 1 a 0, na noite de domingo, no Maracanã. A partida era válida pela terceira rodada do campeonato.

Apesar do bom desempenho no Campeonato Paulista - que levou a equipe santista à semifinal da competição -, o técnico português não resistiu aos seguidos reveses nos primeiros confrontos do campeonato nacional. Além da derrota para o Vasco, na rodada de estreia, o clube empatou em casa com o Bahia e, contra o tricolor carioca, sofreu o gol da derrota nos últimos minutos da partida.

"O Santos Futebol Clube informa que o técnico Pedro Caixinha não comanda mais o time profissional. Junto com ele deixam o clube os auxiliares técnicos Pedro Malta e José Pratas, o preparador físico Guilherme Gomes e o preparador de goleiros José Belman", escreveu o Santos em nota oficial. "A diretoria agradece ao profissional e deseja sucesso na continuidade de sua carreira."