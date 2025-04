PSG é o favorito a vencer a Liga dos Campeões, diz técnico do Aston Villa

O técnico do Aston Villa, Unai Emery, aponta o Paris Saint-Germain, seu adversário nas quartas de final, como favorito ao título da Liga dos Campeões. Para o treinador espanhol, o time francês soube se reconstruir sem maiores estrelas e tem todas as condições de buscar o primeiro título na principal competições de clubes do mundo.

"O PSG é um time que vem amadurecendo a ideia de ganhar a Liga dos Campeões. Na França, eles são muito dominantes e precisam dar esse passo na Europa. Mas estão dando, e estão cada vez melhores. E são favoritos agora (a vencer a Liga dos Campeões)", disse o treinador, em entrevista ao canal TNT Sports.

Emery avalia que a formação atual do PSG é tão forte quanto a que tinha Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar. Juntos, os três jogadores não conseguiram levar a equipe francesa sequer à final - sem Messi, o time perdeu a decisão de 2020 para o Bayern de Munique.