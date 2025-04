Niko Kovac não joga a toalha no Dortmund diante do Barcelona: 'Milagres acontecem o tempo todo'

"Temos que estar lá desde o primeiro minuto amanhã e ter a torcida do nosso lado. Só conseguiremos o impulso que precisamos deles com disposição para correr, desempenho e paixão", listrou o que pediu aos comandados.

O técnico, contudo, pode ter um desfalque de peso com a contusão do meio-campista turco alemão Emre Can. "Demos descanso ao Emre no treino de hoje. Ele está com problemas musculares na região adutora há semanas e continua rangendo os dentes. Isso é algo que precisamos enfatizar. Ele pode não jogar amanhã, teremos que esperar para ver."