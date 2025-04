Napoli passa fácil pelo Empoli e aposta em tabela mais fácil para desbancar Inter no Italiano

O Napoli entrou em campo pressionado após a líder Inter de Milão ganhar e abrir seis pontos de frente. Apenas o triunfo manteria a equipe com vivas chances de título. Depois de fazer 1 a 0 na casa do Empoli, penúltimo colocado, no primeiro turno, a confiança em repetir a dose era grande.

De quebra, ainda haviam os 18 jogos seguidos sem ganhar do Empoli, lutando contra a queda no Italiano com Lecce e Verona. Com 12 derrotas e seis empates, o time ainda não celebrou um triunfo no ano. O último ocorreu no dia 8 de dezembro, quando fez 4 a 1 na casa do Verona.

Diante do um rival em crise, os napolitanos logo dominaram o campo de ataque, com enorme pressão e postura ofensiva. Lukaku quase abre o marcador em sobra na área. O zagueiro salvou. Na segunda chance do time da casa, porém, saiu o gol. Mctominay arrancou e soltou uma bomba de fora da área aos 18 minutos, desencantando - não anotava desde fevereiro.

O jogo que já era fácil ao Napoli virou uma massacre. Parecia um treino de finalizações. O brasileiro David Neres obrigou o colombiano Vázquez a operar um milagre. E Gilmour também chegou bem.

O Empoli, que se safou da queda na última rodada da edição passada, sofria para passar do meio-campo. Quando o fez, exigiu grande defesa de Meret em linda batida de primeira de Esposito, de muito longe e com inteligência ao ver o goleiro adiantado.

O Napoli voltou do descanso disposto a ampliar o placar e buscar situação tranquila na partida. Mas acertar o alvo era necessário. Juan Jesus cabeceou por cima e McTominay mandou muito longe. Depois de linda jogada ofensiva de David Neres, Olivera errou o cabeceio e tirou o gol de Lukaku.