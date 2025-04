Hansi Flick não acredita em virada do Dortmund sobre o Barcelona: 'Confiante em meus jogadores'

"Fiquei muito feliz por vencer por 4 a 0 em Montjuïc, mas amanhã não será um jogo fácil. Precisamos mostrar nossos pontos fortes e jogar nosso estilo de futebol, não importa onde estivermos, temos que manter o foco. Queremos jogar bem por nós mesmos e também pelos torcedores visitantes que sempre nos apoiam. Não vamos deixar nossa concentração cair."

Com a vaga encaminhada nas semifinais, o Barcelona ainda está com boa vantagem de quatro pontos no Campeonato Espanhol e na final da copa do Rei. Questionado sobre a possibilidade de levar a tríplice coroa, Flick pediu calma. "Precisamos pensar jogo a jogo. Só pensamos no nosso jogo contra o Dortmund. O resto é para o futuro. Não estamos olhando para mais nada", enfatizou. "Nossa ideia de futebol é sempre dar o nosso melhor. Há muita qualidade na nossa equipe e sempre encaramos um jogo de cada vez. Jogar contra o Dortmund nas quartas de final da Liga dos Campeões no estádio deles sempre será difícil. Precisamos de 100% de concentração."

O treinador pode dar descanso ao veterano centroavante Lewandowski, começando o jogo com Ferrán Torres de centroavante. Balde é ausência certa na lateral, mas Flick pediu calma para confirmar o retorno de Dani Olmo no meio-campo.