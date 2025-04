São Paulo não supera apatia contra o Cruzeiro, faz jogo pobre e empata de novo no Brasileirão

O São Paulo empatou o terceiro jogo seguido neste início de Campeonato Brasileiro neste domingo. Diante de um Cruzeiro vacilante, a equipe tricolor ficou no 1 a 1, no MorumBis. Ao fim do duelo, os donos da casa ouviram vaias vindas das arquibancadas. A diretoria são-paulina afirma que não fará mudanças no comando técnico e que Luis Zubeldía permanece.

A atuação do São Paulo não fugiu do que se esperava. O time repetiu a performance apática dos últimos jogos. Sem soluções no meio-campo, um dos raros pontos positivos foi Ferreirinha, decisivo novamente. Com importantes desfalques é normal que o time caia de rendimento, mas o cenário tricolor é preocupante, porque nem mesmo quando conta com os principais atletas o time aponta para um bom caminho.

O São Paulo estará em campo novamente na quarta-feira no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio. O jogo com o Botafogo está agendado para 18h30. O Cruzeiro, por sua vez, encara o Bahia, na quinta, às 21h30, no Mineirão.