Correção: Piastri domina GP do Bahrein e se aproxima de liderança do Mundial; Bortoleto é 18º

Norris, que largou em sexto, conseguiu se recuperar ao longo da corrida e travou uma batalha por posições com as Ferraris de Hamilton e Charles Leclerc. Mas, pela força da McLaren, conseguiu saltar para a terceira posição, superando os dois carros da escuderia italiana e mantendo a liderança no Mundial. Completando o pódio, George Russel, com dificuldades na reta final, conseguiu segurar o ímpeto da McLaren para manter a segunda posição.

Piastri iniciou a corrida no mesmo ritmo que terminou o treino classificatório. Logo depois da largada, o australiano não deu chances para a Mercedes de George Russel, mais veloz nas retas, mas que se distanciou do líder do GP nas curvas e ao longo das voltas. Companheiro de Piastri, Norris também largou bem e saltou para a terceira posição na largada, mas foi punido com cinco segundos por não alinhar corretamente seu carro no grid.

A estratégia adotada pela Ferrari, com pneus médios, fez com que Charles Leclerc perdesse posições no início da corrida. Da primeira fila, o monegasco caiu para a quarta posição ainda na primeira curva, ultrapassado por Russell e Norris. O heptacampeão mundial, em determinado momento, reclamou da aderência do carro da Ferrari com a posta, em função do composto escolhido para os carros.

Na décima volta, os pilotos com o composto macio começaram a "sofrer" para acompanhar o ritmo da corrida. Como resultado, entraram nos boxes para a mudança dos pneus. Max Verstappen, que teve problemas com a equipe e perdeu alguns segundos para voltar à pista, trocou para os pneus duros - e fez, até então, a melhor volta da prova na sequência.

Mas no decorrer da corrida, o holandês não conseguiu acompanhar o ritmo da Mercedes, McLaren e da própria Ferrari. Vencedor do GP do Bahrein em 2023 e 2024, travou disputas com Kimi Antonelli e Carlos Sainz, da Williams, ao longo da etapa. Também não conseguiu ser páreo para Hamilton, em reedição da rivalidade nas última temporadas.

"Não consigo nem frear mais. Está ridícula a situação", afirmou Verstappen, ao rádio da Red Bull, ao longo da corrida. Na volta 23, perdeu a oitava posição para o heptacampeão mundial - e maior vencedor do GP do Bahrein. E, aliado à Leclerc, colocou a Ferrari no pelotão da frente na metade da prova.