Bortoleto critica Sauber no Bahrein: 'Não consigo seguir os carros à frente de muito perto'

O GP do Bahrein, neste domingo, deverá ser esquecido rapidamente pelo brasileiro Gabriel Bortoleto. O piloto, que terminou na 18ª colocação, enumerou uma série de problemas vividos dentro de sua Sauber, que o impediram que realizar uma corrida digna.

"Honestamente, eu não consigo seguir os carros à frente de muito perto. Mesmo que o ritmo esteja lá em algum momento... no reinício com o carro de segurança, (pneus) médios contra os duros do (Lance) Stroll à minha frente. Assim que me aproximo, parece que eu perco totalmente a aderência e... (risos) não vou a lugar algum. Agora, precisamos analisar tudo e entender o que está acontecendo", disse o piloto.

Na tentativa de superar os rivais no início de prova, Bortoleto optou por largar com pneus macios e chegou a ocupar a 12º colocação, mas o ritmo lento fez com que ele perdesse posições e caísse para a última colocação. "Não foi a primeira vez (ritmo lento), eu acho. Esse problema tem ocorrido desde o início da temporada."