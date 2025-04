Vila Nova faz jus ao fator casa, bate Paysandu e ganha a primeira na Série B

Depois de estrear com derrota para o Coritiba, por 1 a 0, o Vila Nova faz jus ao fator casa para conquistar a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. No início da noite deste sábado, jogando no estádio Serra Dourada, recebeu e venceu o Paysandu, por 1 a 0. Gabriel Poveda ainda na primeira etapa marcou o gol da vitória.

Com o resultado, o Vila Nova somou os três primeiros pontos e agora aparece na parte intermediária da tabela, na nona colocação. Já o Paysandu, ainda zerado, está na zona de rebaixamento após duas derrotas seguidas neste início de Série B.

Jogando em casa, o Vila Nova tomou as rédeas da partida logo no início e não demorou para abrir o placar. Aos 11, depois de um erro da defesa do Paysandu, Gabriel Poveda ficou com a bola, limpou a marcação e bateu no cantinho, sem chances para o goleiro Matheus Nogueira.