Renato Paiva aponta erros técnicos e vê postura inaceitável na derrota do Botafogo

Com a invencibilidade de mais de oito meses encerrada, Paiva preferiu destacar o início de trajetória com o elenco e os objetivos a longo prazo. "Caiu a invencibilidade, mas estamos só começando. É um time novo, que já conquistou um título. Manter uma sequência invicta no Brasileirão é muito difícil, qualquer equipe pode vencer qualquer uma", ponderou.

Apesar das críticas, o treinador também reconheceu o mérito do adversário. Para ele, o Bragantino teve atitude competitiva e dificultou a proposta de jogo alvinegra. "Tivemos posse de bola, mas de forma ineficaz. Posse que não termina em finalização não serve. Precisamos ser mais objetivos e gerar mais chances reais", disse. "Estou mais preocupado com a parte ofensiva. Se queremos brigar na parte de cima, temos que criar mais."

No vestiário, o sentimento era parecido. O atacante Igor Jesus, que teve duas boas chances - uma delas parando na trave -, admitiu que o time não executou o que foi pedido. "No primeiro tempo, não fizemos o que o treinador nos pediu. Agora é corrigir, trabalhar, e buscar melhorar no próximo jogo. Tem dias em que a bola não entra mesmo, mas seguimos evoluindo", afirmou.

Com quatro pontos em três jogos, o Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira, às 18h30, no Engenhão, para enfrentar o São Paulo. A partida é válida pela quarta rodada do Brasileirão.