Ceará desafia retrospecto diante do Juventude em Caxias do Sul

Com um início animador no Campeonato Brasileiro, o Ceará enfrenta o Juventude neste sábado, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela terceira rodada. Campeão estadual e invicto na competição, o time comandado por Léo Condé tenta confirmar o bom momento fora de casa.

Na estreia, o Ceará visitou o Red Bull Bragantino e esteve perto da vitória, mas acabou cedendo o empate por 2 a 2 nos minutos finais. Em seguida, fez uma apresentação segura diante do Grêmio e venceu por 2 a 0 em casa, somando quatro pontos nas duas primeiras rodadas.

O Juventude começou a competição com uma vitória, superando o Vitória por 2 a 0 como mandante. Na segunda rodada, teve um desafio mais complicado e acabou derrotado pelo Botafogo por 2 a 0, fora de casa.