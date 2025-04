Botafogo enfrenta Red Bull Bragantino no Brasileirão para confirmar ascensão com Renato Paiva

Por outro lado, o time paulista teve a semana livre para trabalhar e corrigir erros, porque não está disputando competição internacional este ano. A última partida foi contra o Fluminense, no último sábado, quando perdeu por 2 a 1, e tem um ponto do empate em casa com o Ceará, por 2 a 2. Aparece em 15º lugar.

No atual campeão brasileiro, Renato Paiva vai ter o retorno de Igor Jesus. Uma das estrelas do time, o atacante não foi relacionado diante do Carabobo porque estava cumprindo suspensão. Ele estará de volta no lugar de Gonzalo Mastriani.

Paiva tem uma dúvida no meio-campo. Autor de um dos gols no meio de semana, Patrick de Paula colocou uma 'pulga atrás da orelha' do técnico e pode ser uma das novidades. Em contrapartida, Santiago Rodríguez, que foi vaiado pela torcida, corre risco de perder a sua vaga.

Além da concorrência no meio-campo, o lateral-direito titular ainda não foi definido. Vitinho, principal jogador no setor na última temporada, iniciou no banco de reservas contra o Carabobo, enquanto Mateo Ponte foi o escolhido para começar jogando. É esperado que o uruguaio siga entre os titulares.

Com dores na coxa direita, o lateral-direito Agustín Sant’Anna não deve ser relacionado para o confronto. Titular absoluto da posição desde o ano passado, o equatoriano Andrés Hurtado mantém a vaga. O também lateral-direito Nathan Mendes, o volante Fabinho e o atacante Fernando, seguem no departamento médico e completam a lista de desfalques.

A tendência é que o técnico Fernando Seabra repita a escalação dos dois primeiros jogos. Depois de um empate e uma derrota no campeonato, o Bragantino quer dar a volta por cima e evitar a briga contra a parte de baixo da tabela, algo que aconteceu na última temporada.