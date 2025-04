Bayern empata com Dortmund e vê Leverkusen desperdiçar chance de encostar na ponta do Alemão

O Bayern de Munique tropeçou diante de sua torcida neste sábado, ao empatar por 2 a 2 com o Borussia Dortmund na Allianz Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. Apesar do resultado, o time bávaro conseguiu manter a liderança com seis pontos de vantagem sobre o Bayer Leverkusen.

Com o empate, o Bayern foi a 69 pontos. O Leverkusen, que podia ter reduzido a diferença para quatro, também tropeçou: ficou no 0 a 0 com o Union Berlin, em casa, e permaneceu com 63. Faltando cinco rodadas para o fim da temporada, a disputa pelo título segue aberta, mas o time bávaro mantém a vantagem.

O Borussia Dortmund, por sua vez, ainda tenta se aproximar da zona de classificação para a Liga dos Campeões. A equipe ocupa a oitava posição, com 42 pontos - seis a menos que o RB Leipzig, que fecha o G4 com 48.