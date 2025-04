Verstappen critica Red Bull após treino livre do GP do Bahrein de F-1: 'Estamos muito lentos'

"Foi uma sessão simplesmente difícil", protestou, lamentando a falta de aderência do carro. "(A equipe levou) uma volta, duas voltas para entrar na pista, mas ainda assim a diferença era enorme, então não estou totalmente satisfeito", admitiu. "Estava com muita dificuldade com a aderência, com a sensação em geral. O equilíbrio não estava tão ruim, mas, sim, estava ruim, e ainda há bastante trabalho a ser feito a longo prazo," repetiu.

Ausente no primeiro treino livre para a Red Bull cumprir o regulamento da Fórmula 1 de testes para jovens e usar Ayumu Iwasa, Verstappena optou no pneu macio, que em tese aumenta a velocidade do carro, e mesmo assim não obteve sucesso.

"A diferença para a McLaren é grande. Fizemos uma abordagem um pouco diferente na sexta-feira, então acho que essa diferença é muito grande", admitiu, desolado. O companheiro Yuki Tsunoda foi muito pior, ficando na 18ª posição. O japonês, porém, preferiu definir o treino como "aprendizado".

