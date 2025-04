Sem Arboleda, defesa do São Paulo vai de trunfo de Zubeldía à dúvida

O técnico Luis Zubeldía ganhou um problema para escalar a defesa do São Paulo nas próximas partidas. O equatoriano Arboleda sofreu uma lesão muscular no empate com o Alianza Lima, na noite desta quinta-feira, pela Copa Libertadores, e pode virar desfalque pelas próximas semanas.

O zagueiro sofreu uma lesão muscular, de acordo com o treinador, e deverá ser submetido a exames para se saber o tempo que vai ficar ausente do time. Se Arboleda virar baixa, Zubeldía perderá o maior trunfo do time nesta temporada: a boa defesa, escalada quase sempre com três zagueiros neste ano.

Ainda no Campeonato Paulista, Zubeldía acertou o São Paulo com este esquema. Até o jogo contra o Alianza Lima, a equipe não sofria mais de um gol desde a derrota por 2 a 1 contra a Ponte Preta, na primeira fase do Estadual. Desde então, eram seis jogos e apenas dois gols sofridos.